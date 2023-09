Centri e guide subacquee, in Sicilia un business in espansione: varati i nuovi albi

Sono in crescita sia gli esperti sub che i centri di immersione, nuova frontiera del turismo

Professioni che, in Sicilia, hanno interessanti sbocchi lavorativi, quelle legate alle attività subacquee, e che trovano la propria radice nella cultura più profonda dell’Isola, nel suo legame con il mare. Ormai da alcuni anni, proprio per regolare e salvaguardare l’integrità e la professionalità degli operatori del settore, è stato istituito l’elenco regionale delle guide subacquee e dei centri di immersione subacquea, aggiornato proprio nei giorni scorsi. Il primo elenco contiene 290 nominativi, ben 44 in più rispetto al precedente, mentre l’elenco dei certi di immersione subacquea si è arricchito di una sola nuova registrazione. Gli interessati potranno segnalare eventuali modifiche dei dati, potranno essere comunicate all’indirizzo di posta elettronica agenziediviaggio@regione.sicilia.it.

Dopo anni di Far West, un po’ d’ordine

Fino a pochissimi anni fa il settore turistico viveva nella totale anarchia, anche a causa della lentezza burocratica degli uffici regionali: già nel 2004 era entrata in vigore la legge per la regolamentazione del comparto, ma ci sono voluti quasi due decenni per riuscire a metterla in pratica, passando addirittura attraverso una controversia giudiziaria finita davanti al Tar di Palermo. Nel frattempo c’è stata la carica degli abusivi, che non hanno reso la vita per nulla facile a chi volesse lavorare in regola, oltre ad avere inquinato un settore con poca professionalità e dilettantismo. Solo da qualche anno, quindi, è stato avviato un vero e proprio procedimento di concorso con esami per poter accedere all’abilitazione alla professione. L’elenco è generale e contiene al suo interno figure diverse, sebbene lavorino negli stessi ambiti.

Il mare e le sue bellezze come lavoro

Per “centro di immersione subacquea” si intende una impresa che opera in prossimità del litorale marino o di uno specchio di acque interne e che dispone di risorse di tipo logistico, organizzativo, e strumentale per offrire servizi specializzati per il turismo attraverso il supporto alla pratica ed all’apprendimento dell’attività turistico-ricreativa subacquea. La guida subacquea, invece, è chi accompagna in itinerari subacquei, singoli o gruppi, di massimo sei persone, in possesso di brevetto subacqueo riconosciuto. Descrive prima dell’immersione il percorso, le caratteristiche della biologia, della flora e della fauna marina e fornisce significative informazioni sulle corrispondenti zone emerse. Per iscriversi all’albo bisogna essere in possesso di un brevetto sportivo di livello equivalente a tre stelle Cmas (Confèdèration Mondiale des Activitès Subacquatiques) o di corrispondente livello per altre federazioni.