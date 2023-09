Dentro la crisi delle agenzie di viaggio, i siciliani optano per la vacanza Fai da Te

La riduzione sul territorio non è stata omogenea. Caltanissetta segna un calo vertiginoso

Continua la moria di agenzie di viaggio sul territorio siciliano. Come ogni anno, è stato aggiornato l’elenco regionale delle agenzie di viaggio e dei tour operator, e rispetto allo scorso anno si registra un calo di oltre il 2%. In termini assoluti, sono 949 gli operatori turistici presenti in regione, mentre lo scorso anno erano 971. La riduzione sul territorio non è stata omogenea. Caltanissetta segna un calo vertiginoso, del 15.38%, passando da 45 agenzie a 39; a seguire troviamo Siracusa che, con 62 agenzie nel 2023 contro le 71 del 2022, registra una riduzione del 14,51%. Si passa alla cifra unica con Enna, che perde 3 agenzie, scendendo a 35, con una riduzione dell’8,57%. Agrigento e Palermo si attestano su perdite pari al 4,1%, scendendo rispettivamente a 72 e 243 agenzie per ambito territoriale. Valori positivi, invece, a Catania, che vede aumentare le proprie agenzie da 35 a 38, con un aumento dell’1,72%; a Trapani si sale da 65 a 67, con un aumento del 2,98%.

Messina la migliore provincia

I risultati migliori a Messina, dove le agenzie aumentano da 121 a 128, con un aumento del 5,46%. Un andamento in negativo che preoccupa ma non sorprende, dopo la stagnazione dello scorso anno, e una pandemia che ancora si trascina importanti strascichi. Tutto ciò che ha comportato prima la pandemia, con le sue limitazioni nei trasferimenti, e la conseguente crisi economica, aggravata dalla guerra in Ucraina, ha assestato un importante arresto ad un settore, quello turistico, che stava cominciando a trovare uno spazio consistente nel mondo del lavoro siciliano, trascinando con sé molto dell’indotto ad esso correlato. L’elenco può essere modificato, nel caso in cui gli addetti ai lavori riscontrino degli errori nei propri dati, presentando richiesta di correzione inviando istanza.

Agenzie di viaggio, le domande per le nuove iscrizioni

Chi, ancora non in elenco, voglia iscriversi può presentare l’istanza secondo le modalità fissate: la domanda di iscrizione all’elenco, in bollo, al costo di 16 euro, deve essere redatta sugli appositi moduli forniti insieme all’avviso e va inviata, con consegna diretta o tramite servizio postale, al servizio 7 dell’assessorato regionale Turismo, Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo. Nell’istanza di iscrizione il richiedente dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza, il godimento dei diritti civili e politici, l’assenza di condanne penali con sentenza passata in giudicato che comportino l’interdizione, anche temporanea, dell’esercizio della professione salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi 5 anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Ancora, va indicata la residenza o domicilio, gli estremi del provvedimento abilitativo a direttore tecnico di agenzia di viaggi, con indicazione dell’ente che lo ha rilasciato e l’eventuale numero telefonico di contatto.

Il perché di un elenco riconosciuto

La scelta di redigere l’elenco nasce dalla riorganizzazione del comparto che ha portato la Regione a fare propria la direttiva 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento e cerca di tutelare il turista, in modo che non possa diventare vittima della cattiva gestione economica da parte di tour operator e organizzatori di viaggi poco lungimiranti. La redazione di un elenco dettagliato permetterebbe così agli utenti di avere un punto di riferimento certo in caso di controversie.