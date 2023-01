Cerami, risorse per la salvaguardia del bosco Zuccaleo

Finanziamento di quasi trecentomila euro nell’ambito del Piano di sviluppo rurale. Previsti interventi per la salvaguardia dell’area verde e in particolare per la prevenzione del rischio incendi

CERAMI (EN) – Il Comune ha ottenuto una cifra pari a 297.000 euro per un progetto di salvaguardia e protezione dal rischio incendi e calamità naturali nel bosco di Zuccaleo.

L’Ente ha partecipato nel 2019 al bando del Psr, ovvero il Programma per lo sviluppo rurale della Sicilia, per la sottomisura 8.3. Il Programma di sviluppo rurale è lo strumento di attuazione del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale (Feasr) dell’Isola, con una dotazione finanziaria di 2.912.020.750,03 euro; la sottomisura 8.3 del programma porta la seguente dicitura: “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste dai incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”.

Quattro anni fa, quindi, il Municipio di Cerami ha presentato un progetto per il finanziamento dei lavori di prevenzione dei danni da incendio per il bosco naturale in località Zuccaleo, che è stato ritenuto meritevole sotto il profilo specialistico ed economico per un importo pari a 297.000 euro. Nonostante il progetto sia stato accolto nel 2019, solo con decreto del direttore generale dell’assessorato all’Agricoltura della Regione Siciliana numero 1884 del 12/12/2022, è stato concesso all’Ente il contributo per la realizzazione dei lavori.

Con la pubblicazione di tale decreto, l’Ente ha dunque presentato un documento per una variazione al bilancio di previsione 2022/2023, che adesso prevede anche le spese riferite al progetto in questione e, a seguito dell’accredito delle somme dovute, si provvederà alla pubblicazione della gara di appalto e quindi all’avvio dei lavori.

Il progetto ha come obiettivo quello di ridurre i rischi di calamità naturali in tutta la zona del Bosco, ma anche quello di agevolare la fruibilità dei percorsi boschivi. Più nel dettaglio, gli interventi riguarderanno: la creazione di sentieri “tagliafuoco” per i mezzi antincendio; il miglioramento della viabilità forestale per la fruizione naturalistica; creazione di un punto acqua che possa bloccare eventuali incendi; adozione di pratiche atte a migliorare i processi di crescita delle piante; pulizia del sottobosco, con lo sfoltimento delle piante secche; impianto di latifoglie autoctone; realizzazione di recinzioni attorno al perimetro dell’area boschiva. Gli interventi suddetti si propongono anche di valorizzare il territorio, con il fine di attirare più appassionati e turisti.

A proposito dell’iniziativa, sulle pagine social del Comune di Cerami si legge: “Il bosco di Zuccaleo, polmone verde della nostra cittadina, beneficerà di interventi mai realizzati prima, fondamentali per la sua salvaguardia. Attraverso opere di prevenzione e di migliore fruizione, potremo ridurre i rischi da calamità naturali e, contemporaneamente, potenziare l’accessibilità delle parti più importanti da un punto di vista paesaggistico e naturalistico. Fruibilità e salvaguardia di un bene essenziale per il nostro paese, dunque”.

“Valorizzazione del territorio – hanno concluso dal Municipio – significa anche salvaguardare, conservare e migliorare le tante cose belle che ci sono già, con l’obiettivo di farne un’attrazione per gli appassionati e i turisti. Un percorso ambizioso, con la ferma volontà di fare di Cerami un punto di riferimento per il turismo naturalistico sui Nebrodi”.