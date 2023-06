Cerami, Chiovetta scelto per altri cinque anni

Chiovetta: “Abbiamo lavorato per dare ai cittadini servizi efficienti ed efficaci e in questo modo abbiamo anche dimostrato che si può fare politica in maniera diversa, con onestà e serietà”

CERAMI (EN) – Silvestro Chiovetta è stato riconfermato sindaco con il 54,6% delle preferenze, superando il rivale Luigi Proto. I cittadini, insomma, hanno voluto premiare l’Amministrazione comunale uscente, che proprio a ridosso delle elezioni aveva fatto un punto sui cinque anni di percorso alla guida del comune.

Chiovetta non ha nascosto come i cinque anni trascorsi siano stati sicuramente complicati e pieni di sfide complesse. Molti sono stati infatti i problemi, soprattutto economici, con cui è stato necessario fare i conti e tra questi non si può dimenticare la pandemia da Covid-19. Nonostante ciò il sindaco da poco riconfermato ha evidenziato come Cerami sia diventato un Comune virtuoso nella gestione della Cosa pubblica: la prima mossa attuata dall’Amministrazione è stata quella del taglio netto agli sprechi e alle “emoraggie” provenienti dalle casse comunali, che hanno permesso di rimettere velocemente in sesto le casse comunali. Tali sacrifici e sprechi hanno prima di tutto interessato gli amministratori, che hanno deciso di rinunciare alle proprie indennità di servizio e alle proprie spettanze.

Oltre al risanamento delle casse comunali, come sottolineato da Chiovetta, fondamentali sono state le progettualità, la programmazione, il coordinamento e la collaborazione con gli uffici preposti, che hanno permesso di presentare e far finanziare progetti per milioni di euro. Sono stati attivati servizi come la raccolta differenziata porta a porta che hanno portato Cerami e Assoro al primo posto nella classifica dei comuni della provincia di Enna. È stato riscattato ed efficientato l’impianto di Pubblica illuminazione, sono stati sistemati numerosi chilometri di strade rurali che tra rifacimento e riparazione non si erano mai visti in un lasso di tempo così breve.

“Dalla cultura all’ambiente, passando per le politiche sociali e la scuola – ha dichiarato il sindaco Chiovetta – la mia Amministrazione ha lavorato alacremente per dare ai ceramesi servizi efficienti ed efficaci. Quando si parla di politica, spesso si sente dire che questa è sporca, che i politici sono tutti uguali e pensano solo al loro interesse. Ma ci sono delle eccezioni. Si può fare politica anche in maniera diversa: l’onestà, la serietà, la correttezza possono e devono essere la bussola di una nuova politica e per una nuova politica”.

I cittadini alla fine hanno deciso di premiare il sindaco e la sua Amministrazione per altri cinque anni, segno che evidentemente il lavoro fatto finora ha convinto la comunità.