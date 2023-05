La ceramica saccense fra storia e solidarietà

Il Comune ha attribuito un riconoscimento ad alcuni maestri ceramisti locali nel corso di una cerimonia che ha voluto anche lanciare un aiuto concreto nei confronti degli artisti di Faenza

SCIACCA (AG) – Un riconoscimento in quanto “Custodi della tradizione dell’arte della ceramica saccense”. Lo ha attribuito il Comune a storici maestri ceramisti nel corso di un incontro svoltosi nella giornata di ieri nel Museo del Carnevale. L’iniziativa è stata promossa dagli assessori alle Attività produttive Francesco Dimino e dall’assessore al Decoro urbano Agnese Sinagra, avvalendosi inoltre della collaborazione della sezione Fidapa di Sciacca.

Come sottolineato dal Comune, “il riconoscimento è stato istituito per esprimere apprezzamento, ammirazione gratitudine a storici maestri ceramisti e ad antiche botteghe di ceramica per il valore dell’arte prodotta con passione e maestria, per il lungo impegno che ha contribuito a valorizzare la ceramica di Sciacca e a diffonderla nel mondo, tramandando antiche tecniche e stili, rappresentando l’essenza della nostra cultura locale, un legame tra passato e presente”.

I premiati sono stati Gaspare Cascio, Gaspare Patti, Pippo Prestia, Eugenio Sclafani, Giuseppe Arena, Giovanni Fisco, Pippo Navarra e alle botteghe dei fratelli Soldano, dei fratelli Perconte e di Gaspare Carlino. Alla cerimonia ha preso parte anche Salvatore Mandracchia, ambasciatore dell’Aicc, l’Associazione italiana città della ceramica.

“Questa manifestazione – hanno spiegato il sindaco Fabio Termine e gli assessori Francesco Dimino e Agnese Sinagra – ha avuto anche un altro fine importante, ovvero la sensibilizzazione per le popolazioni colpite in Emilia Romagna dal violento nubifragio, con attività produttive e laboratori artistici, come quelle storiche di Faenza, in provincia di Ravenna, compromessi o distrutti”.

“Tra le città aderenti all’Aicc – hanno concluso gli amministratori – come appunto la nostra Sciacca, è partita un’azione di solidarietà e la cerimonia di ieri ha voluto raccogliere il drammatico appello del sindaco di Faenza, Massimo Isola, proprio dalla sede dell’Aicc. È stata pertanto lanciata una proposta per un aiuto concreto a sostegno del settore ceramico di Faenza”.