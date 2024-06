Ceramiche di Sciacca, un viaggio nella storia locale

Dopo il successo del primo appuntamento, si avvicina la seconda edizione del festival che celebra l’arte del posto. Il sindaco Termine: “Un omaggio alla nostra ricca eredità culturale”

SCIACCA (AG) – Dopo il grande riscontro della prima edizione, il sindaco Fabio Termine annuncia l’organizzazione del secondo appuntamento con “Sciacca, Ceramiche d’Autore”, programmato dal 29 al 31 luglio 2024.

L’evento, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, vedrà il coinvolgimento delle botteghe ceramiche locali che si cimenteranno nella realizzazione di nuove giare. Queste opere d’arte verranno posizionate in piazza Saverio Friscia e lungo la via Roma, arricchendo ulteriormente il suggestivo centro storico.

“Da mesi – spiega il sindaco Fabio Termine – l’Amministrazione lavora intensamente per garantire anche quest’anno il successo dell’evento. Gli assessori Francesco Dimino e Agnese Sinagra nelle scorse settimane hanno coinvolto i ceramisti in varie riunioni, durante le quali hanno mostrato grande entusiasmo e partecipazione. I temi scelti per le giare sono legati a personaggi che hanno segnato la storia di Sciacca e anche della provincia di Agrigento, offrendo un omaggio artistico alla nostra ricca eredità culturale”.

“Anche quest’anno – aggiunge Termine – saranno confermati i tour guidati nel centro storico, un’opportunità per scoprire le bellezze, i segreti della nostra città e le botteghe ceramiche. Inoltre, le tre giornate dell’evento saranno animate da spettacoli e intrattenimenti”.

“Sciacca, Ceramiche d’Autore – conclude il sindaco Fabio Termine – si prospetta essere ancora una volta un appuntamento imperdibile per residenti e visitatori, un’occasione per celebrare tutti assieme l’arte, la tradizione, la creatività, la cultura della nostra città”.