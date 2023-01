Il motorino pieghevole grande come una valigia, l’invenzione al Ces 2023 – VIDEO

Invenzione singolare, utile e "green": ecco cos'è Tatamel, il motorino pieghevole presentato al Ces 2023.

Si chiama Tatamel ed è un motorino pieghevole che riesce ad avere le dimensioni di una valigia: è l’invenzione della start up giapponese Icoma che è stata presentata al Ces 2023 di Las Vegas.

L’invenzione, che ha attirato la curiosità di visitatori e investitori presenti alla manifestazione, ha vinto il prestigioso Innovation Award.

Il motorino pieghevole grande quanto una valigia

“Tatamel significa pieghevole in giapponese: questo motorino elettrico si può piegare e con poche e facili azioni diventa grande come una valigia”, ha spiegato Takuma Ogata di Icoma al Ces 2023.

Il motorino può raggiungere una velocità di 30 chilometri orari, si ricarica in tre ore e può funzionare anche da stazione di ricarica per device quali smartphone e tablet. Ha inoltre la predisposizione per installare in futuro dei pannelli solari sulle fiancate laterali. Il prototipo, di ritorno dal Ces, sarà lanciato sul mercato giapponese.