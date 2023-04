Champions League, Osimhen non recupera per Napoli-Milan

Victor Osimhen non è stato convocato per Milan-Napoli, andata dei quarti di finale di Champions League.

L’attaccante nigeriano sta ancora recuperando dalla lesione distrattiva dell’adduttore subita con la sua nazionale e resterà quindi in Campania a proseguire la terapia e gli allenamenti solitari per tornare in campo.

Out anche Simeone: c’è Raspadori

Nel Napoli resta acceso l’allarme attacco visto che non è stato convocato neanche Giovanni Simeone che in allenamento è stato colpito da una distrazione di primo grado del bicipite femorale destro e resta a Napoli: recuperato, invece, Giacomo Raspadori.