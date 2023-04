Champions League, Osimhen corre verso il recupero per Milan-Napoli

Stamattina, nonostante il giorno di riposo concesso alla squadra da Luciano Spalletti, Victor Osimhen si è allenato. Il nigeriano del Napoli ha lavorato da solo nel centro sportivo di Castel Volturno ed è sceso in campo per un allenamento personalizzato facendo un po’ di corsa. Resta la prudenza, non è possibile sbilanciarsi sulla possibilità che riesca a recuperare prima di martedì, ma le chances aumentano con il passare delle ore con grandi passi in avanti quotidiani. Sabato Osimhen aveva svolto solo lavoro in palestra, sul tapis roulant, mentre domenica è tornato a lavorare sul campo.