Charles Leclerc torna single: annuncio social del pilota Ferrari

Fine della relazione del pilota della Ferrari con la fidanzata Charlotte Siné ufficializzata sul profilo Instagram

“Charlotte e io abbiamo deciso di porre fine alla nostra relazione e rimanere buoni amici”. Così Charles Leclerc, pilota monegasco della Ferrari, annuncia via social di essere tornato single.

Fine della relazione con la fidanzata Charlotte Siné ufficializzata sul profilo Instagram: “Abbiamo condiviso tanti momenti grandiosi – scrive Leclerc, legato alla compagna dal 2019 – , e lei rimane e sarà per sempre una persona molto speciale per me. È straordinaria e merita il meglio, vi prego quindi di rispettare la nostra decisione e la sua privacy in un momento come questo. Grazie”, si legge sul messaggio scritto da Leclerc su uno sfondo nero.