“Che Dio ci aiuti 7”, le anticipazioni dell’ultima puntata del 16 marzo

Volge al termine la settima stagione di "Che Dio ci aiuti", ecco le anticipazioni degli ultimi due episodi in onda stasera.

La settima stagione di Che Dio ci aiuti è giunta al termine: il 16 marzo 2023, infatti, andrà in onda su Rai Uno l’ultima puntata. Nonostante la longevità della serie, i telespettatori hanno continuato ad essere fedeli. Ad ogni puntata sono stati più di quattro milioni a guardare con un 22% di share stabile.

Insomma, le vicende delle suore del convento di Assisi e delle ragazze ospitate sa ancora coinvolgere il pubblico di Rai Uno. Uno dei tanti segreti di questo successo è riuscire ad affrontare tematiche attuali e profonde mescolando la quotidianità dell’esistenza ai buoni sentimenti e alla leggerezza. La serie è anche forte di un cast di attori che sa ben interpretare le necessità narrative dettate dagli sceneggiatori. Stasera 16 marzo 2023 su Rai Uno dalle ore 21:30 sarà trasmessa la decima e ultima puntata della serie composta da due episodi.

Che Dio ci aiuti, anticipazioni dell’ultima puntata

Nel primo episodio intitolato “Dire Fare Impicciare”, Azzurra ha scoperto molto del passato di Sara e adesso deve sapersi ben destreggiare con queste novità. Decide così di condividerle con Suor Teresa. La superiora, però, la frena sull’intenzione di rivelare la verità. Azzurra decide di non obbedire a quanto indicato da Suor Teresa.

Per tale ragione, la Superiora chiama il Vescovo e gli fa presente la sua insubordinazione. Intanto, Sara si trova a dover rivivere un ricordo traumatico legato allo stesso passato di cui ha scoperto tutto Azzurra. Inoltre, Sara viene a conoscenza che Marco, il ragazzo che sta frequentando, non è arrivato ad Assisi per caso.

Le anticipazioni del secondo episodio

In “La ricerca della felicità”, titolo del secondo episodio dell’ultima puntata di “Che Dio ci aiuti 7”, Sara apprende la notizia che riguarda il piccolo Elia. Suor Teresa avverte così i Servizi Sociali e condanna quanto deciso da Azzurra. Presa dalla disperazione, la novizia cerca di trovare supporto e consolazione in Suor Angela mentre prova a perdonare e non giudicare Suor Teresa.

Quest’ultima, però, ha la possibilità di sanare il suo cuore ferito grazie alla testimonianza della purezza dell’amore. In tutto questo, Ludovica e Caterina sono ignare di tutto. Le ragazze si convincono che Sara ed Emiliano sono fatti l’una per l’altro e, quindi, sono destinati a stare insieme. C’è un dettaglio a cui le due ragazze non danno rilevanza: Emiliano sta per iniziare la sua nuova vita con Corinna.

Dove e come guardare la serie

È possibile vedere “Che Dio ci aiuti” su Rai Uno e in diretta streaming su RaiPlay dove sono disponibili tutti gli episodi delle sette stagioni.

Il futuro di Che Dio ci aiuti

Sul futuro della serie e quindi della possibilità di un’ottava stagione ci sono solo indiscrezioni, ma nulla di ufficiale. C’è chi sostiene che gli sceneggiatori stanno già lavorando a un’ottava stagione e chi spera nel ritorno di Suor Angela.