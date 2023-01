“Che Dio ci aiuti 7” su Rai Uno, le anticipazioni delle prime 2 puntate

Torna, con una settima stagione, la serie "Che Dio ci aiuti": ecco quando e dove andranno in onda i primi due episodi e le anticipazioni.

In prima serata su Rai Uno giovedì 12 gennaio 2023 andranno in onda i primi due episodi della settimana stagione di “Che Dio ci aiuti”.

La serie è scritta da Elena Bucaccio, Umberto Gnoli, Silvia Leuzzi, Francesco Arlanch e Alessandro Zullato per la regia di Francesco Vicario e Isabella Leoni con la produzione di Matilde e Luca Bernabei per Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction.

“Che Dio ci aiuti 7”, le anticipazioni

I tanti appassionati della serie aspettano con ansia da mesi perché questa settima stagione segna l’addio di Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci, che è nell’immaginario televisivo uno dei personaggi più amati al pari di Don Matteo.

Nell’ultima puntata della sesta stagione di “Che Dio ci aiuti”, Azzurra e Suor Angela erano più vicine che mai. Se Azzurra era decisa a prendere i voti, Suor Angela era pronta ad accettare il ruolo di Madre Superiora. La settima stagione vedrà importanti stravolgimenti e cambiamenti.

Nel primo episodio dal titolo “Giudizi universali”, il convento è nelle mani di Suor Angela perché Suor Costanza è assente. Almeno stavolta Suor Angela prova a essere organizzata e precisa vista la grande responsabilità, ma Azzurra non sembra approvare. La ragazza farà di tutto per farla rinsavire. Intanto, Emiliano sta organizzando il suo matrimonio. Il destino lo vede doversi prendere cura di Sara, una sua paziente nonché mamma di Elia, un bambino di sei anni.

In “Sensi di colpa”, il secondo episodio della settima stagione di “Che Dio ci aiuti”, Suor Angela si sente responsabile per aver lasciato Luisa ed Elia insieme un’ultima notte. Elia viene ospitato in convento insieme a Sara che lo ha trovato. Intanto, Azzurra vuole risollevare l’umore di Suor Angela e sospetta di Suor Teresa.

Cast e come vedere la fiction

Oltre a Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela, nel cast ci sono: Francesca Chillemi, Pierpaolo Spollon, Valeria Fabrizi, Fiorenza Pieri, Federica Pagliaroli, Emma Valenti e Ileana D’Ambra.

È possibile vedere la serie “Che Dio ci aiuti” 7 sia su Rai Uno sia in diretta streaming su RaiPlay dove sono disponibili tutti gli episodi delle precedenti stagioni.

Sandy Sciuto

Fonte immagine: Ufficio stampa Rai