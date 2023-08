Chef senegalese insultata ad Agrigento, cena “dell’accoglienza” ai Giardini del Massimo di Palermo

A Palermo una cena nel nome dell’accoglienza: protagonista la chef senegalese Mareme Cisse, vittima di un episodio di razzismo

A Palermo una cena nel nome dell’accoglienza.

Il 30 agosto i protagonisti saranno Mareme Cissé, la chef senegalese del ristorante Ginger di Agrigento che nei giorni scorsi è stata vittima di un episodio di razzismo, e Gianvito Gaglio, chef executive dei Giardini del Massimo, il ristorante che ospiterà l’evento.

Una esecuzione a quattro mani contro ogni episodio di intolleranza e che è stata battezzata “Il gusto dell’accoglienza”.

Lagalla: “Una serata all’insegna dell’accoglienza”



“Insieme ai Giardini del Massimo per Marame Cissè, condividiamo una serata all’insegna dell’accoglienza, dell’alta cucina e della solidarietà – dicono Roberto Lagalla e Marco Betta, presidente e sovrintendente della Fondazione Teatro Massimo -. Saremo felici di partecipare alla cena organizzata dai Giardini del Massimo che vedrà in cucina lo chef di ‘casa’ Gianvito Gaglio e Marame Cissè, a quattro mani, insieme, come in musica, senza barriere”.

Sarà presente anche il sindaco di Agrigento, Franco Micciché.