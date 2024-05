Chiara Ferragni dopo le foto di Fedez con un’altra “risponde”: ecco come

Chiara Ferragni sui social con un "cuoricino" a un commento di una persona si espone dopo le immagini di Fedez con un'altra donna.

Chiara Ferragni sui social con un “cuoricino” a un commento di una persona si espone dopo le immagini di Fedez in compagnia di un’altra donna. Il cantante è stato visto mano nella mano con la modella francese classe 2004 Garance Authié a Monaco in occasione del Gran Premio di Monte Carlo. I due sarebbero già stati beccati insieme negli scorsi mesi a Parigi. Arriva la reazione indiretta della Ferragni che sotto un suo post Instagram mette un cuore al seguente pensiero: “Guarda visti gli ultimi sviluppi, posso solo dirti ‘good riddance'”. In inglese l’ultima frase significa “finalmente” oppure “era ora”.