Shock nell’Agrigentino, 13enne muore all’improvviso: oggi i funerali

Un giovane di 13 anni è morto per problemi di salute a Cianciana. Previsto il lutto cittadino in occasione dei funerali.

Una tragedia ha sconvolto il centro abitato di Cianciana, Comune in provincia di Agrigento. Un giovane di 13 anni ha infatti perso improvvisamente la vita nella giornata di ieri, lunedì 30 ottobre.

Ad annunciare pubblicamente la morte del giovanissimo è stato il sindaco di Cianciana, Francesco Martorana, attraverso un’ordinanza pubblicata sui social. Il primo cittadino ha sottolineato che il decesso del 13enne sarebbe giunto “dopo improvvisi e inaspettati problemi di salute“.

Lutto cittadino in città

In occasione delle esequie, in programma per la giornata odierna, martedì 31 dicembre, a Cianciana verrà osservato il lutto cittadino attraverso “la sospensione delle attività in segno di raccoglimento e rispetto”.

I funerali si svolgeranno nella chiesa della Santissima Trinità a Cianciana alle ore 16.