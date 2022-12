Cibo sintetico, Lollobrigida “Non vogliamo sperimentarlo”

"Il cibo fatto in laboratorio non è più sostenibile ed è standardizzato", ha detto il ministro dell’Agricoltura e sovranità alimentare

“Dobbiamo prevedere livelli di crescita della popolazione mondiale, ora siamo a 8 miliardi ma la soluzione del cibo fatto in laboratorio è criminale”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura e sovranità alimentare Francesco Lollobrigida intervenendo al consiglio direttivo della Cia- Agricoltoritaliani.

Il ministro: “Non vogliamo sperimentare cibo sintetico”

“Il cibo fatto in laboratorio non è più sostenibile, – ha aggiunto – ed è standardizzato. È un cibo uguale per tutti. In serve per dare da mangiare a tutti ma a dare ricchezza a poche multinazionali. Noi non vogliamo sperimentare il cibo sintetico e fermeremo questa degenerazione che chiamano progresso”.