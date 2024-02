Incidente stradale a Belpasso, ciclista trascinato da camion: è in codice rosso

È stato gravemente ferito un ciclista a causa di incidente stradale con un mezzo pesante avvenuto nel Catanese.

È stato gravemente ferito un ciclista a causa di incidente stradale con un mezzo pesante avvenuto nel Catanese. Il sinistro si è verificato vicino la rotatoria alle spalle del centro commerciale Etnapolis, in territorio di Belpasso.

La dinamica del grave incidente stradale a Belpasso

L’uomo sarebbe stato trascinato dal camion per alcuni metri. I sanitari del 118 con una ambulanza sono arrivati sul posto. Inoltre è pure atterrata l’eliambulanza per trasportare il malcapitato d’urgenza in codice rosso in un ospedale di Catania. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Locale di Belpasso. I Carabinieri della Compagnia di Paternò sono giunti sul luogo dello scontro.