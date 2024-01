Cimitero di Catania: avviati lavori pulizia straordinaria e sanificazione deposito

Pulizia straordinaria e sanificazione specializzata dei locali di deposito delle salme, delle celle frigorifere e degli uffici del Cimitero.

Un ciclo di interventi di pulizia straordinaria e sanificazione specializzata dei locali di deposito delle salme, delle celle frigorifere e degli uffici all’interno del Cimitero monumentale di via Acquicella, a Catania, ha avuto inizio stamattina, alla presenza dell’assessore al ramo, Giovanni Petralia. Tali operazioni verranno effettuate ogni 15 giorni da una ditta in continuo contatto con la direzione servizi cimiteriali del comune, che provvederà a segnalare eventuali specifiche richieste di intervento, per mantenere in condizione di decoro e soprattutto di igiene, in esecuzione di uno specifico indirizzo del sindaco Trantino.

Previste pulizie estese pure in altre aree

“Abbiamo stanziato – ha spiegato l’assessore alle manutenzioni e ai cimiteri comunali Giovanni Petralia – circa 20.000 euro annui per un servizio indispensabile, purtroppo tante volte trascurato. A breve, a conclusione della ristrutturazione dei bagni del cimitero Acquicella che partiranno a metà febbraio 2024, il servizio di pulizia straordinaria e sanificazione verrà esteso anche sui servizi igienici”.

Da evidenziare inoltre che sempre il mese prossimo avranno inizio operazioni di manutenzione straordinaria dei locali di deposito delle salme del piccolo cimitero di San Giovanni Galermo e dell’obitorio del camposanto di via Acquicella che presentano criticità strutturali.