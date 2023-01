Cina: grave incidente stradale in provincia Jianxi, 17 morti e 22 feriti

E' stata aperta un'inchiesta per accertare le cause dell'incidente è sotto inchiesta, secondo quanto riferiscono le autorità locali

Diciassette persone sono morte e altre 22 sono rimaste ferite questa mattina presto, a seguito di un grave incidente stradale nella contea di Nanchang, nella provincia di Jiangxi, nella Cina orientale.

Feriti trasportati in ospedale

I feriti sono trasportati in ospedale. E’ stata aperta un’inchiesta per accertare le cause dell’incidente è sotto inchiesta, secondo quanto riferiscono le autorità locali.