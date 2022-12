Cinema in lutto, è morto Blasco Giurato: direttore fotografia di “Nuovo Cinema Paradiso”

Era fratello del giornalista Luca e del cantautore Flavio. Ha lavorato con molti registi, tra i quali Risi, Wertmuller, Avati e Martinelli

Il direttore della fotografia Blasco Giurato, noto per aver lavorato insieme al regista Giuseppe Tornatore nel film “Nuovo Cinema Paradiso” (1989), per il quale ottenne anche una nomination al Bafta, è morto nel giorno di Santo Stefano a Roma all’età di 81 anni. Con Tornatore è stato direttore della fotografia anche per “Il camorrista” (1986) e “Una pura formalità” (1994).

Nato Roma, 7 giugno 1941, era fratello del giornalista Luca Giurato e del cantautore Flavio Giurato. Blasco Giurato ha lavorato con molti registi, tra i quali Dino Risi, Lina Wertmuller, Pupi Avati e Renzo Martinelli. E’ stato direttore della fotografia di oltre 120 film: tra di essi “Teresa” (1987) e “Tolgo il disturbo” (1990) di Dino Risi; “Ferdinando e Carolina” (1999) di Lina Wertmuller; “Vajont” (2001), “Piazza delle Cinque Lune” (2003) e “Il mercante di pietre” (2006) di Renzo Martinelli; “Il bambino cattivo” (2013), “Un ragazzo d’oro” (2014) e “Le nozze di Laura” (2015) di Pupi Avati (2015). In tv Blasco Giurato è stato direttore della fotografia delle miniserie “Il balordo” (1978) di Pino Passalacqua, “Piazza di Spagna” (1992) di Florestano Vancini e “La missione” (1998) di Maurizio Zaccaro, oltre che per il film per la tv “Un nero per casa” (1998) di Gigi Proietti.