Cinema, Jeremy Renner continua il percorso di recupero: come sta la star di Avengers

L'attore americano continua a registrare progressi dopo il gravissimo incidente in montagna con lo spazzaneve

Prosegue senza intoppi il percorso di recupero per Jeremy Renner, la star di Avengers coinvolta ormai quasi quattro mesi fa dal gravissimo incidente in montagna con lo spazzaneve.

L’attore americano, infatti, ha pubblicato un nuovo aggiornamento sui social riguardo al suo processo di riabilitazione e al suo stato di salute condividendo un video sui progressi che ha fatto, da quando aveva bisogno di un deambulatore per muoversi fino alla camminata senza assistenza.

Il video su Instagram di Jeremy Renner

Ad accompagnare il video su Instagram, Jeremy Renner ha aggiunto una didascalia in cui spiega: “Il mio personal trainer ha fatto questo video per ricordarmi che non puoi tornare a camminare se non fai un passo alla volta”.