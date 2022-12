Clima, in Italia aumento della temperatura tra uno e cinque gradi entro il 2100

La temperatura aumenterà tra gli uno e i cinque gradi entro il 2100: attenzione anche al livello del mare, che potrebbe salire fino a 19 cm in più entro il 2065

In Italia il clima diventerà sempre più caldo.

Dal Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, pubblicato dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, è emerso infatti come sulla penisola la temperatura media tenderà ad aumentare tra gli uno e i cinque gradi centigradi entro il 2100.

“Entro il 2100 è attesa mediamente sull’area italiana una crescita” della temperatura “con valori compresi tra un grado”, in base allo scenario climatico migliore, e “cinque gradi” in base allo scenario climatico peggiore.

Lo scenario migliore

Secondo lo scenario migliore, le emissioni verranno dimezzate entro il 2050 e si avvicineranno allo zero più o meno in 60 anni a partire da oggi.

Lo scenario peggiore

Nello scenario peggiore, invece, la crescita delle emissioni continuerà ai ritmi attuali, ed entro il 2100 le concentrazioni atmosferiche di CO2 saranno triplicate o quadruplicate rispetto ai livelli preindustriali”.

Livello del mare italiano sale fino a +19 cm al 2065

Se non si metteranno a punto azioni di contrasto al riscaldamento del clima, inoltre, il livello del mare in Italia salirà fino a 19 centimetri in più entro il 2065, con la temperatura che potrà crescere fino a +2,3 gradi centigradi.