Clochard entra in negozio, prova dei vestiti ma non ha i soldi: commessa glieli regala

Sì, nel mondo di oggi esistono ancora le belle storie.

A Monza, un clochard francese di 38 anni è entrato in un negozio d’abbigliamento, ha provato dei vestiti in camerino ma non aveva il denaro sufficiente per poterseli permettere.

La commessa presente all’interno dell’attività ha prima segnalato l’uomo alla polizia, poi ha deciso di regalargli i capi da lui tanto desiderati dal valore di circa 150 euro.

L’episodio si è verificato lunedì in centro città.

Grazie all’aiuto dei poliziotti, poi, il clochard – che risultava scomparso dallo scorso ottobre – passerà il Natale insieme alla sua famiglia.