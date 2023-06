Clochard pestato di botte e ucciso: fermati due 16enni

Per il clochard ucciso di botte a Pomigliano d’Arco sono stati fermati dai carabinieri di Castello di Cisterna due 16enni. I due sono accusati del reato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà. La vittima, il 43enne ghanese Frederick Akwasi Adofo, era stato “preso di mira” da “alcuni giovani già diversi mesi fa”, secondo alcune testimonianze.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo, pestato in strada, avrebbe camminato per qualche metro fino ad accasciarsi all’interno di una corte condominiale, dove è stato soccorso ancora in vita.

È morto al pronto soccorso, nell’ospedale di Nola.