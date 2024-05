“COCO” è il nuovo singolo di Don Pietro: un rap puramente Made in Sicily

L'old school incontra la narrazione moderna di Palermo: il giovane Don Pietro torna a dominare la scena musicale rap.

“COCO” è il nuovo singolo del rapper Don Pietro, il quale porta alle radici dell’hip-hop con un taglio del tutto autentico e che rende, finalmente, onore al rap made in Sicily.

Lo stile del rapper di Palermo, che fa parte del roster di Southside Records, non smette di stupire.

“COCO”, arriva il nuovo singolo di Don Pietro

La genialità dell’artista siciliano ha consentito di mischiare il rap old school – dei primi anni 2000, per intendersi – con una narrazione della propria città, mettendo in risalto in modo quasi cinematografico tradizioni, tabù e attitudini che contraddistinguono la Sicilia in tutti i suoi lati.

Il singolo di Don Pietro, “COCO”, è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming musicale a partire dalla mezzanotte del 31 maggio 2024. Il brano è stato prodotto dal giovane producer pluricertificato Achille G., che fa parte della label palermitana Southside Records, e da un altro produttore siciliano più volte premiato come NRY.

L’artista

Don Pietro è riuscito a portare Palermo nella musica parlando di una parte che molte volte si ignora, o comunque che gli artisti hanno paura di mostrare, ovvero non la periferia – che fa da protagonista nel mondo del rap per moltissime e ovvie ragioni – ma le vie del Centro città. Un ambiente sicuramente abbiente, poco conosciuto, e che il rapper riesce a narrare in modo brillante e unico.

Inoltre, l’artista siciliano – classe 2021 – è un grande appassionato di cinema e della moda, punta a essere un artista completo e ad esprimere la sua creatività a 360 gradi, diventando una vera e propria “icona”.

Nel 2023 Don Pietro ha raggiunto i primi traguardi: più volte è rientrato in alcune playlist di Spotify ed è stato il primo rapper della nuova scena palermitana a raggiungere anche il Real Talk. Quest’ultimo un format celebre che prevede la realizzazione di freestyle da parte degli artisti, da qui sono passati alcuni dei grandissimi nomi della scena rap italiana.

Il producer Achille G

Achille G è un producer palermitano nato nel 2001 che sta avendo la sua consacrazione nella scena rap nazionale dopo aver collaborato con alcuni artisti piuttosto rilevanti. A conferma vi sono le svariate certificazioni raggiunte grazie alle sue produzioni distintive, le quali gli hanno fatto raggiungere i suoi primi Dischi d’Oro e il suo primo Platino della carriera.

Insieme al collettivo Southside Records punta a lasciare il segno nel panorama musicale siciliano e anche oltre i confini d’Italia.

Achille G nel giro di un anno ha subito un incremento di ascolti non da poco: passando dal 2022 con decine di migliaia di stream su Spotify al 2023, dove è arrivato a superare i 100.000 ascolti mensili. Ad oggi, Achille G, ha collezionato più di 140.000.000 di streaming con tutte le sue produzioni presenti sulle principali piattaforme musicali.

Il producer siciliano ha prodotto brani ad artisti come: VillaBanks, Baby Gang, Simba La Rue, Vale Pain, Don Pero, 8blevrai, Beba, Big P, Enzo Benz, Russ Millions e ai rapper che compongono il collettivo Southside. Assieme ad alcuni degli artisti citati, Achille G ha raggiunto, come anticipato sopra, alcune certificazioni molto importanti: Disco d’Oro e di Platino con Don Pero per “Baby Mama”, un ultimo Disco d’Oro con Vale Pain ft. Neima Ezza “In Mezzo ai Guai”.

