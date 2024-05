Il rapper siciliano Ohdio torna a far musica con “Tutto il Southside”

Il rapper palermitano torna a fare musica, ma non è solo: con lui c'è il calabrese Aira.

“Tutto il Southside” è il nuovo singolo di Ohdio feat. Aira. Il rapper palermitano di Southside Records, dopo il suo ritorno nella musica, è un treno in corsa che non ha intenzione di sostare un’altra volta.

Il suo anelito è esprimere appieno ciò che ha da dire con i suoi versi e con l’ultimo brano rilasciato mette in chiaro la sua voglia di raggiungere i grandi della scena.

Il brano

Ohdio e Aira, giovane rapper calabrese, con “Tutto il Southside” raccontano anche la condizione del Sud Italia. Territori come la Calabria e la Sicilia, che spesso sono ultimi in molte cose. Quindi in qualche modo terre dove è più complesso raggiungere ciò che si desidera, ma proprio per questo i due artisti possiedono tutte le potenzialità per sconvolgere presto il panorama musicale del Paese. Non a caso, il “nuovo” Ohdio aka 27 a seguito del periodo di stop è riuscito a distinguersi, oltre che per la sua capacità di storytelling, per il modo unico di comporre i versi delle sue canzoni con uno slang unico nel panorama del rap siciliano.

“Tutto il Southside”, disponibile a partire dal 3 maggio 2024, è un brano molto importante per l’etichetta discografica Southside Records, poiché rappresenta l’esordio del nuovo producer che è andato ad allargare il roster dalle label palermitana. Infatti, il nuovo singolo di Ohdio feat. Aira è stato prodotto da WaveOff.

L’artista

Ohdio aka ‘TwentySeven’, giovane rapper palermitano che mostra una forte appartenenza al suo quartiere: lo Sperone. Una zona periferica di Palermo verso la quale l’artista mostra una forte appartenenza e per cui si sente debitore nei suoi confronti.

Ohdio tende a caratterizzare il suo personale approccio alla musica e la sua visione ricercando nuovi modi per esprimere se stesso nel contesto in cui si trova. È un artista che descrive in un modo impulsivo e allo stesso tempo creativo; utilizzando uno slang che richiama in parte le sue influenze musicali e dall’altra la tradizione che gli appartiene. Se gli va è capace di raccontarsi personalmente tramite le sue barre. L’artista è con Southside Records dalla sua fondazione, ha arricchito l’inizio della sua carriera musicale aprendo concerti dal vivo a nomi importanti della scena rap italiana.

Il producer di “Tutto il Southside”: chi è WaveOff

WaveOff, il più giovane degli artisti di Southside Records, nato nel 2004, che completa il trio dei producer della stessa etichetta discografica con sede a Palermo. Produttore capace di spaziare musicalmente senza tenere conto di eventuali standard, come si può notare dalle sue produzioni. I beat si contraddistinguono per sound differenti e la sua varietà artistica gli consente di rendersi autentico, pur cambiando approccio in base alle esigenze degli artisti con cui lavora.