Colletta alimentare a Catania, La Venia: “Provo l’emozione di chi può sentirsi utile” – FOTO E VIDEO

Grande partecipazione e sensibilità in occasione della ventiseiesima edizione della Colletta Alimentare a Catania.

Grande partecipazione e sensibilità in occasione della ventiseiesima edizione della Colletta Alimentare, che in Sicilia ha visto impegnati ben 11mila volontari e l’adesione di 1.068 punti vendita. A Catania essa ha visto ai supermercati Lidl di via Giovanni Segantini e Penny Market di via Pietro Mascagni due ospiti d’eccezione, rispettivamente l’arcivescovo Luigi Renna e il giornalista del Tg1 Giuseppe La Venia, nativo di Adrano.

Grande sensibilità da parte dei clienti

L’iniziativa al Penny Market ha visto il grande impegno da parte dei cittadini catanesi, che non hanno perso occasione per donare una buona parte dei loro acquisti per la Colletta Alimentare. Ma oltre a ciò vi è da considerare anche il lavoro dei volontari capitanati dal presidente del Banco Alimentare della Sicilia ODV, Pietro Maugeri, che ha coordinato nel migliore dei modi l’iniziativa. La Venia non ha nascosto la sua emozione nel partecipare a un’iniziativa così importante nella sua terra, mentre Maugeri le ha spiegato le successive procedure di distribuzione degli alimenti dopo il loro acquisto.

Giuliano Spina