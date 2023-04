Il suv è finito sulla corsia opposta, per ragioni non chiarite, dove si è scontrato contro un'auto con un passeggero

Almeno cinque persone sono morte in una collisione frontale fra un’auto e un suv carico di migranti in Grecia, sulla strada che dal confine con la Turchia andava verso Occidente.

Altre sei persone sono gravemente ferite e in condizioni critiche. Il suv è finito sulla corsia opposta, per ragioni non chiarite, dove si è scontrato contro un’auto con un passeggero.