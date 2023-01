Colpaccio del Palermo ad Ascoli, 2-1 con doppio Brunori

I rosanero di Corini vincono 2-1 in casa dei bianconeri marchigiani a mettono in cassaforte l'ottava vittoria stagionale

Colpaccio del Palermo al “Del Duca” di Ascoli. I rosanero di Corini vincono 2-1 in casa dei bianconeri marchigiani a mettono in cassaforte l’ottava vittoria stagionale (seconda consecutiva) prolungando la serie di risultati positivi (8). Protagonista il bomber Brunori che segna due reti (e sbaglia un calcio di rigore): 15 gol stagionali per l’italo-brasiliano. Gara avvincente con continue occasioni su entrambi i fronti ma è la truppa di Eugenio Corini a portar via l’intero bottino. Il Palermo torna in campo domenica 5 febbraio (ore 16.15) nel turno casalingo contro la Reggina.

I moduli

I padroni di casa marchigiani con il 3-5-2: Leali in porta, difesa con Simic, capitan Botteghin e Quaranta; robusto centrocampo con Adjapong, Collocolo, Buchel, Proia e Falasco; in avanti il tandem offensivo composto da Ciciretti e Gondo. Eugenio Corini conferma il modulo schierato nelle ultime giornate: in porta conferma per Pigliacelli; difesa con Mateju, Nedelcearu e Marconi; a centrocampo Valente, Segre, fiducia dal primi minuto a Damiani, poi Saric e Sala; in attacco il bomber Brunori in coppia con Di Mariano.

La cronaca

Gara vivace sin dai primi minuti. Al 16′ i rosanero si portano avanti: preciso lancio di Damiani che da oltre 40 metri pesca Brunori. L’attaccante italo-brasiliano controlla la sfera e infila Leali con un preciso diagonale. Palermo arrembante e Ascoli in difficoltà: al minuto 18 Brunori si trova a tu per tu con Leali in uscita dalla propria porta. Il portiere “mura” il tiro del numero 9. Al 26′ doppia occasione per il Palermo, a caccia del raddppio: gran tiro di Valente respinto da Lelai. Sulla palla arriva Segre che di testa manda a lato. Al 29′ Di Mariano calcia a girare ma il portiere dei marchigiani non si fa sorprendere. Un minuto dopo ancora il calciatore rosanero lascia partire un gran tiro con palla di poco fuori. Al 33′ Ascoli pericoloso con il colpo di testa di Gondo alzato in corner da Pigliacelli. Quest’ultimo (37′) è costretto alla parata difficile sull’insidiosa parabola direttamente da calcio d’angolo di Ciciretti. Prima del riposo (44′) ci prova Ciciretti ma il tiro del bianconero è bloccato da Pigliacelli e il colpo di testa di Marconi (46′) non sorprende Leali.

Secondo tempo

Squadre in campo con identici schieramenti. Al 2′ colpo di testa di Di Mariano (cross di Valente) con palla fuori. Al 7′ calcio di punizione di Ciciretti respinta in angolo dalla difesa rosanero. Brivido per l’Ascoli al minuto 15′: preciso colpo di testa di Segre con palla respinta in angolo da Leali. Bucchi cambia due pedine (17′): in campo Dionisi e Forte, fuori Gondo e Ciciretti. Al 19′ i marchigiani pareggiano: angolo dalla destra e gran mischia davanti con ultimo tocco vincente di Forte. Al 25′ fallo in area di simici ai danni di Brunori: dal dischetto l’attaccante rosanero si fa parare il tiro da Leali. Due sostituzioni nel palermo al 29′: entrano Broh e Verre, escono Segre e Damiani. Gara avvincente ed al 30′ il direttore di gara fischia ancora un penalty ma questa volta per i padroni di casa. Fallo di Mateju ai danni di Dionisi ma dopo un consulto al Var l’arbitro non conferma la prima decisione. Al 37′ meraviglioso gol di Brunori: l’attaccante si invola verso la porta dell’Ascoli e infila Leali per la seconda volta.

Il tabellino

ASCOLI (3-5-2): Leali 6.5; Simic 5.5, Botteghin 6, Quaranta 6; Adjapong 6 (39’st lungoyi sv), Collocolo 6, Buchel 6 (39’st Mendes sv), Proia 6, Falasco 6; Ciciretti 6 (17’st Forte 6), Gondo 5.5 (17’st Dionisi 5.5)(43’st Re sv). In panchina: Bolletta, Guarna, Donati, Giordano, Falzerano, Eramo, Tavcar. Allenatore: Bucchi 6

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli 6; Mateju 5.5, Nedelcearu 5.5, Marconi 6; Valente 6 (42’st Soleri sv), Segre 6 (29’st Broh), Damiani 6.5 (29’st Verre), Saric 5.5, Sala 6; Brunori 7 (42’st Orihuela sv), Di Mariano 5.5 (21′ Tutino 5.5). In panchina: Grotta, Massolo, Buttaro, Lancini. Allenatore: Corini 6

Arbitro: Feliciani di Teramo 6

Reti: 16’pt Brunori, 19’st Forte, 37’st Brunori

Note: Pomeriggio soleggiato, terreno in buone condizioni. Spettatori: 6.359. Ammoniti: Mateju, Nedelcearu. Angoli: 12-2. Recupero: 3′; 5′. Al 25’st Brunori sbaglia un calcio di rigore (parato). Minuto di silenzio per la scomparsa dell’ex presidente della Figc, Carlo Tavecchio.