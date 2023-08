Scoppia la lite durante la vacanza, donna prende a colpi di calice un’amica nel Catanese

Due donne che si trovano in vacanza nel Catanese si sono litigate, ma il tutto ha preso una bruttissima piega. Ferita una delle due

È successo in provincia di Catania, due donne straniere, apparentemente amiche, che si trovano in terra siciliana per vacanza si sono litigate e la lite ha preso una piega fra le peggiori. Si tratta di due donne di nazionalità russa, che sono arrivate giusto da un giorno appena a Riposto per trascorrere le vacanze.

Il calice come arma

Da quanto emerge dalle prime ricostruzioni condotte dai carabinieri che indagano sull’accaduto, pare che una donna, di 53 anni, abbia litigato con la compagna di viaggio, che avrebbe circa 70 anni.

La lite ha assunto una certa gravità, al punto che la 53enne a un certo punto avrebbe afferrato un calice di vetro, l’avrebbe spaccato apposta per renderlo tagliente e poi si sarebbe scaraventata contro l’altra donna. Il tutto si è verificato a Riposto.

Con questa arma artigianale avrebbe provocato alle 70enne, residente in Finlandia, dei tagli agli avambracci che hanno raggiunto anche i tendini dalla profondità. La donna è stata trasportata all’ospedale Cannizzaro di Catania ed è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. La donna di 53 anni, la quale sarebbe responsabile di questa grave aggressione, è stata denunciata a piede libero. Al momento l’accusa è “lesioni gravi”.