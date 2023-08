Un episodio di inciviltà e violenza a Catania che non passa inosservato. Ecco cosa è accaduto.

“Mio figlio picchiato dai bulli vicino al Parco Gioeni a Catania”: è la denuncia di una madre del capoluogo etneo, accompagnata da un video finito sui social.

La vicenda, la cui dinamica rimane ancora da ricostruire, ha destato polemiche e critiche da parte dei cittadini.

Bulli al Parco Gioeni di Catania, la storia

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, dei ragazzi avrebbero picchiato la vittima in una zona “presidiata” dal gruppo, nel rettilineo davanti all’ingresso del Parco Gioeni. Da chiarire le ragioni dell’aggressione, anche se dall’audio del filmato sembra che il gruppo “controlli” la zona e che non gradisse per qualche motivo il passaggio del giovane centauro.

Il video è diventato virale nel giro di pochissimo tempo.

Video da Facebook – Fabio Tracuzzi