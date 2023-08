Colpito in faccia da un giovane con un pugno: morto 75enne

Non ce l'ha fatta, purtroppo, l'uomo colpito con un pugno da un giovane; l'aggressione risaliva allo scorso 6 aprile

Non ce l’ha fatta, purtroppo, l’uomo colpito con un pugno da un giovane ad Altopascio (Lucca). L’aggressore, secondo quanto ricostruito, accusava la vittima, il 75enne Luigi Pulcini, di aver dato un’occhiata di troppo alla sua ragazza. L’episodio risale al 6 agosto. Dopo l’aggressione in strada, il pensionato era rimasto in coma per dieci giorni. L’aggressore, in fuga, è ricercato per omicidio volontario.

Il 75enne ha perso la vita all’ospedale di Cisanello di Pisa. Portato in ospedale, venne operato subito d’urgenza per ridurre i traumi cranico-facciali subiti ma le sue condizioni sono rimaste sempre difficili.

Carabinieri a caccia dell’omicida

I carabinieri stanno cercando di individuare l’aggressore. Nei giorni scorsi alla caserma di Altopascio si è presentato un 30enne che si è autoaccusato, ma gli inquirenti della procura di Lucca, che coordinano l’inchiesta, non credono alla sua versione e si sono convinti che stia invece tentando di coprire il vero responsabile.