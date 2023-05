Colpo grosso a casa di un imprenditore di Canicattì: ladri rubano di tutto

A indagare sul furto, avvenuto in centro, dopo la denuncia sono i carabinieri.

Si intrufolano dentro la casa di un imprenditore, guardia zoofila di 54 anni (gli hanno pure rubato la divisa), e fanno incetta della più disparata refurtiva. E’ accaduto a Canicattì, dove i ladri hanno trafugato 8.500 euro in contanti, una scacciacani con 5 munizioni, una pistola da esposizione non utilizzabile e 14 orologi più diversi monili in oro.

Indagano i carabinieri

A indagare sul furto, avvenuto in centro, dopo la denuncia sono i carabinieri. Stando a una prima ricostruzione, i malviventi, per entrare in azione, hanno approfittato dell’assenza dei proprietari di casa avvenuta tra il 29 aprile e il primo maggio. Dopo avere forzato l’ingresso, sono entrati arraffando tutto ciò che gli veniva sotto mano, compresa una pistola da collezione che, rassicura l’imprenditore, non è comunque utilizzabile.