Come diventare agente di borsa: cosa studiare e quali sono le funzioni

Si tratta di quella figura professionale che si occupa di svolgere il ruolo di intermediario finanziario per conto di terzi.

Per agente di borsa s’intende quella figura professionale che si occupa di svolgere il ruolo di intermediario finanziario per conto di terzi. L’agente si dedica all’investimento di capitale: per questo tra le sue competenze spiccano la preparazione in ambito economico-finanziaria e il continuo aggiornamento sul mercato della borsa.

Cosa studiare per diventare agente di borsa

Per diventare agente di borsa il percorso di studi inizia con il conseguimento di una laurea triennale in economia e commercio, in finanza o in matematica. La competenza in materie scientifiche è fondamentale nella professione, per questo è auspicabile la valorizzazione e l’approfondimento delle capacià matematiche, sviluppabili anche grazie alla formazione di secondo livello di laurea magistrale o di master di primo e secondo livello.

Le mansioni dell’agente di borsa

L’agente di borsa, in quanto consulente finanziario, opera in ambito economico poiché monitora e investe nei flussi di mercato. Il mansionario degli agenti di borsa comprende compiti che vanno dall’intermediazione alla compravendita. Nel dettaglio espletano funzione di acquisto e vendita di titoli pubblici-privati, divise e beni fungibili. E sviluppano capacità comunicative fondamentali per la consulenza ai clienti, in modo da poter offrire prestazioni di livello. Si trovano così a svolgere funzione di intermediazione, che sia essa tra un privato e un istituto bancario, oppure tra risparmiatori e speculatori, stando attenti agli andamenti di mercato e ai titoli.

Dove lavorare come agente di borsa

Come agente di borsa è possibile trovare lavoro presso banche, assicurazioni, società di risparmio.

I principali clienti di riferimento sono:

Banche;

Compratori: privati o aziende;

Venditori.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI