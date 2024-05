“Com’è Umano Lui”, la pellicola biografica dedicata a Paolo Villaggio in onda su Rai Uno

Il film racconta gli aspetti più intimi dell'attore e le difficoltà che ha dovuto affrontare prima di arrivare al successo.

Per omaggiare Paolo Villaggio, giovedì 30 maggio 2024 in prima visione assoluta sarà trasmesso su Rai Uno il film “Com’è Umano Lui” alle ore 21.30.

Il film, scritto da Dido Castelli e Luca Manfredi con la collaborazione di Elisabetta e Piero Villaggio, è diretto da Luca Manfredi che ritorna al biopic dopo aver realizzato quello dedicato al padre Nino e ad Alberto Sordi.

“Com’è Umano Lui” in onda su Rai Uno

Manfredi ha spiegato: “Raccontiamo l’uomo privato, nei suoi aspetti più intimi e nelle difficoltà che ha dovuto superare per arrivare al successo. Bisognava trovare il giusto interprete: Enzo Paci appartiene a una scuola genovese che ha dato i natali a grandi artisti. E abbiamo lavorato basandoci sulla sua biografia, sui racconti di chi ha lavorato e conosciuto bene Villaggio, e con la famiglia, sia i figli che la moglie, la sua memoria”.

“Com’è Umano Lui” vanta una coproduzione Rai Fiction Ocean Production con il contributo del PR FESR della Liguria e con la collaborazione della Genova Liguria Film Commission e del Comune di Genova.

La trama

Paolo Villaggio è rimasto nella storia del cinema italiano per aver vestito i panni di Ugo Fantozzi, ma anche per essere stato Fracchia e il professor Kranz. Con il suo lavoro di attore ha saputo incarnare personaggi collocabili in un contesto sociale molto ben delineato e che, ancora oggi, comunicano a quanti rivedono i film. Di Paolo Villaggio, quindi, si conosce molto da quando il successo per i ruoli interpretati lo ha travolto, ma poco si sa di come sia arrivato alla recitazione. Il film, quindi, si prende la briga di raccontare l’uomo Paolo Villaggio prima ancora dell’attore e del personaggio pubblico.

Siamo tra gli anni ’50 – ’60. Paolo Villaggio vive a Genova. È uno studente fuoricorso di legge e tra i suoi amici vanta Fabrizio De Andrè e il professore disabile Polio. È una vita dedita ad evitare responsabilità e a godere delle avventure notturne. Un evento inaspettato costringerà Villaggio a diventare adulto: la fidanzata Maura rimane incinta. Villaggio si sposa e lavora alla Cosider. Oltre la monotonia della vita da impiegato, Villaggio continua ad esprimere il suo estro con esibizioni in radio e a teatro. A scoprirlo è Maurizio Costanzo.

Da quel momento, la vita di Villaggio ha una svolta. Costanzo offre a Villaggio un contratto per il suo teatro romano di cabaret. Con il supporto della moglie Maura, Villaggio lascia l’impiego certo e si dedica alla carriera artistica. Inizia dalle partecipazioni in programmi televisivi dove propone i suoi personaggi come il professor Kranz e Giandomenico Fracchia. Decisivi diventano i libri su Ugo Fantozzi.

Il cast

In “Com’è Umano Lui” ad Enzo Paci è stata affidata l’interpretazione di Paolo Villaggio. L’attore ha raccontato: “Villaggio è un personaggio di peso ma mi ha fatto dimagrire 10 chili perché da giovane era molto magro, poi visto che lo raccontiamo dall’inizio ho tagliato la barba e tinto i capelli. Nella mente delle persone Villaggio diventa irraggiungibile, soprattutto per i genovesi, quindi per me è stato come scalare il K2. È un personaggio complesso, di vari colori. Compie delle scelte di lavoro che vanno contestualizzate anche nel periodo storico in cui sono state fatte, negli anni Sessanta. Il posto fisso era importante, la famiglia lo sognava avvocato, lui invece era un ribelle, geniale, di rara intelligenza, che sembrava fuori luogo. È stato rivoluzionario per la comicità ma è stato anche un letterato“.

Il cast è composto anche da: Camilla Semino Favro, Andrea Filippi, Andrea Benfante, Augusto Zucchi ed Emanuela Grimalda.

Dove e come vedere “Com’è Umano Lui”

Il film omaggio a Paolo Villaggio “Com’è Umano Lui” andrà in onda giovedì 30 maggio su Rai Uno in prima serata. Sarà possibile vederlo in diretta streaming anche su RaiPlay dove rimarrà in catalogo per essere visto e rivisto.