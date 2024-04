Commissione Attività produttive, risoluzione su crisi idrica

In terza commissione il disegno di legge sulle comunità energetiche

Palermo – La commissione Bilancio prosegue l’esame dei disegni di legge sul riconoscimento della legittimità dei debiti fuori copertura finanziaria. In agenda la commissione ha anche il parere sulla bozza legislativa del governo che contiene modifiche ed integrazioni di norme nel quadro della collaborazione Stato-Regione.

La commissione Attività produttive ha in calendario la discussione della risoluzione: “Provvedimenti per fronteggiare la crisi idrica in Sicilia”. Intanto in terza commissione il disegno di legge sulle comunità energetiche ha iniziato il suo cammino con la calendarizzazione per la discussione del testo, come annunciato dalla parlamentare Jose Marano (M5s), prima firmataria della norma.

La bozza punta a favorire la promozione e il sostegno delle comunità energetiche rinnovabili, ovvero gruppi di consumatori che agiscono collettivamente con obiettivi di produzione, scambio, accumulo e consumo di energia da fonti rinnovabili, al fine di incrementare l’indipendenza e l’autonomia energetica.

Il testo “intende accelerare quel processo, ormai non più rinviabile, di transizione verso il consumo di energia da fonti rinnovabili – ha sottolineato la deputata Marano – la sostenibilità ha bisogno di azioni concrete, ecco perché mi auguro che sul testo vi possa essere una convergenza comune nell’interesse esclusivo dei siciliani”. Sul fronte dei lavori, nell’ultima seduta d’Aula del 23 aprile sono stati comunicati e inviati alle commissioni legislative 11 disegni di legge di iniziativa parlamentare e 2 di iniziativa governativa.

