Comunità energetiche, Marano (M5s): “Partito iter Ddl all’Ars, serve la collaborazione di tutti”

"Il processo di transizione verso il consumo di energia da fonti rinnovabili non è più rinviabile. Auspico convergenza comune nell’interesse dei siciliani" afferma la deputata.

“Una buona notizia per i siciliani: il disegno di legge sulle comunità energetiche ha iniziato il suo iter in commissione Attività produttive all’Assemblea regionale siciliana. Il testo intende accelerare quel processo, ormai non più rinviabile, di transizione verso il consumo di energia da fonti rinnovabili“. Lo ha detto la parlamentare regionale del Movimento Cinquestelle, Josè Marano.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

La deputata dem è la prima firmataria della norma che punta alla promozione e al sostegno di comunità energetiche, ovvero gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente perseguendo obiettivi comuni di sostenibilità ambientale, di produzione, scambio, accumulo e consumo di energia da fonti rinnovabili, al fine di incrementare l’indipendenza e l’autonomia energetica.

“I benefici ambientali, economici e sociali che derivano da questo modello virtuoso di efficientamento energetico sono enormi – ha spiegato la deputata – perché consente di ridurre i prelievi ed i consumi energetici dalla rete con un impatto decisamente favorevole, non solo per l’ambiente ma anche per le tasche dei cittadini. Ringrazio il presidente della terza commissione Ars per aver prontamente calendarizzato la discussione del disegno di legge: la sostenibilità ha bisogno di azioni concrete, ecco perché mi auguro che sul testo vi possa essere una convergenza comune nell’interesse esclusivo dei siciliani”.