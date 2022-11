Il Comune di Augusta è pronto a diventare Città

Il decreto di istituzione, siglato dal Presidente Sergio Mattarella, verrà consegnato dal prefetto di Siracusa, Giuseppina Scaduto, al sindaco, Giuseppe Di Mare, il prossimo 2 dicembre

AUGUSTA (SR) – Il Comune di Augusta ha ricevuto il titolo di “Città”. Il decreto, che assegna detto titolo ai sensi dell’art.18 del decreto legislativo n.267 del 2000 e che è stato siglato il 13 giugno 2022 dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, verrà consegnato dal prefetto di Siracusa, Giuseppina Scaduto, al sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, il prossimo 2 dicembre.

Il titolo di “Città”, come previsto dal Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (Tuel), “può essere concesso con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’Interno ai comuni insigni per ricordi, monumenti storici e per l’attuale importanza”.

Nell’istanza inviata al ministro dell’Interno, l’Amministrazione Comunale ha evidenziato non solo la ricchezza del patrimonio storico, artistico e monumentale di Augusta, elencando le testimonianze di grande pregio presenti nel territorio urbano, ma anche l’attiva partecipazione agli eventi che hanno segnato la storia della Sicilia e del Mezzogiorno, l’importanza strategico-militare e commerciale del porto e il contributo essenziale nello sviluppo della politica di approvvigionamento energetico nazionale.

“È un giorno di grande festa per la nostra Augusta – ha dichiarato il primo cittadino, Giuseppe Di Mare -, una data memorabile che resterà scolpita nella storia, con l’orgoglio di aver meritato il titolo di Città secondo i requisiti richiesti dalla legge. Invitiamo la cittadinanza a partecipare agli eventi in programma perché si faccia memoria del giorno della Città di Augusta”.

Per l’occasione, su richiesta del’Amministrazione comunale, Poste Italiane ha realizzato uno speciale annullo filatelico disponibile presso lo stand di Poste Italiane allestito in piazza Duomo, insieme alle cartoline dedicate.

Il percorso di avvicinamento alla cerimonia del 2 dicembre prevede un fitto programma di appuntamenti che coinvolgerà scuole, associazioni e istituzioni cittadine. Oggi, martedi 29 novembre, nel salone di rappresentanza del Palazzo di Città, alle ore 10, si tiene la conferenza su “La scuola e la costruzione dell’identità civica”; Mercoledì 30 novembre, nel salone di rappresentanza del Palazzo di Città, alle 18, vi sarà la conferenza con gli interventi del contrammiraglio Andrea Cottini, Comandante Marittimo Sicilia su “Augusta sentinella del Mediterraneo” e del Generale di Divisione, Maurizio Angelo Scardino, Comandante del Presidio Militare Interforze Sicilia su “Oltre la difesa: – La pace positiva ed il ruolo delle Forze Armate”; Giovedì 1 dicembre, alle 18, nel salone di rappresentanza del Palazzo di Città si terrà la conferenza del giornalista Carmelo Miduri su “Economia e costume: la trasformazione della città” e dell’assessore alla Cultura del Comune di Augusta, Giuseppe Carrabino, su “Sindaci di Augusta dall’Unità d’Italia ai giorni nostri”.

Venerdì 2 dicembre, alle 18, l’iniziativa promossa dalla Società Augustana di Storia Patria “Notte al Palazzo di Città” – Conosciamo insieme la sede del Municipio – Progetto simbiotico-culturale tra Istituti Comprensivi di Augusta”.

Il programma si chiuderà sabato 3 dicembre nel salone di rappresentanza del Palazzo di Città: alle 17 il III Istituto Comprensivo “Salvatore Todaro” presenta il progetto “Viaggio tra arte, storia e fede – un tour virtuale tra palazzi storici ed edicole votive di Augusta”; alle 18 il II Istituto Comprensivo “Orso Mario Corbino” presenta il progetto “Legami di pace e legami di memoria”; alle 19 il IV Istituto Comprensivo “Domenico Costa” presenta il progetto “La scuola al servizio della città”.