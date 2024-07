Comune di Bergamo, si assume personale nello staff del sindaco: requisiti e domanda

Le figure selezionate saranno inquadrate nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata qualificazione: tutti i dettagli

Il Comune di Bergamo ha indetto una selezione per il conferimento di incarichi di lavoro, finalizzata a individuare alcuni componenti dell’Ufficio Staff del Sindaco. Le figure selezionate saranno inquadrate nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata qualificazione e saranno poste alle dirette dipendenze della Sindaca di Bergamo. Per presentare la domanda gli interessati hanno tempo fino al giorno 8 luglio 2024.

Le figure ricercate

Il Comune di Bergamo, in Lombardia, ha dunque indetto un concorso pubblico per il conferimento di incarichi di lavoro, per l’ufficio della Sindaca. Le figure professionali ricercate sono le seguenti:

Responsabile del Cerimoniale e Specialista delle Attività di Staff.

Funzioni attribuite: alla presente figura saranno attribuite le seguenti funzioni:

– gestione del cerimoniale della Sindaca e assistenza agli organi istituzionali per rapporti di rappresentanza, manifestazioni pubbliche, incontri, convegni nazionali e internazionali, visite ufficiali;

– gestione degli inviti istituzionali rivolti alla Sindaca e delle cerimonie annuali ricorrenti;

– presidio delle iniziative e degli eventi, istituzionali e non, di rilevante impatto per la città;

– supporto operativo nella predisposizione di note informative;

– collaborazione nelle attività di comunicazione istituzionale;

– altri compiti eventualmente assegnati dalla Sindaca nell’ambito delle attività di staff.

Funzioni attribuite: alla presente figura saranno attribuite le seguenti funzioni:

– coordinamento operativo della attività dello staff della Sindaca;

– supporto operativo nella gestione dell’agenda personale e pubblica della Sindaca;

– supporto alla gestione dei contatti con le Direzioni comunali e/o soggetti esterni all’Amministrazione per l’ottenimento delle informazioni utili alla partecipazione della Sindaca a incontri e riunioni in diretta relazione con le attività cittadine;

– supporto organizzativo per la gestione di incontri, riunioni, gruppi di lavoro;

– collaborazione per la valutazione della posta indirizzata alla Sindaca.

Funzioni attribuite: alla presente figura saranno attribuite le seguenti funzioni:

– supporto operativo nella gestione dell’agenda personale e pubblica della Sindaca;

– supporto alla gestione dei contatti con le Direzioni comunali e/o soggetti esterni all’Amministrazione;

– supporto organizzativo per la gestione di incontri, riunioni, gruppi di lavoro;

– collaborazione per la valutazione della posta indirizzata alla Sindaca;

– svolgimento di ogni altra attività di supporto operativo.

Funzioni attribuite: alla presente figura saranno attribuite le seguenti funzioni:

– supporto alla Sindaca nella cura delle relazioni con il Consiglio Comunale, i gruppi consiliari, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, con i partiti politici e le liste civiche;

– supporto alla Sindaca nella cura delle relazioni politiche con i soggetti esterni all’Ente;

– supporto alla Sindaca nel monitoraggio della attuazione delle linee di mandato;

– ogni altra attività assegnata dalla Sindaca nell’ambito dei propri compiti di coordinamento politico.

La retribuzione

Il trattamento economico annuo lordo tabellare, proporzionato alla prestazione lavorativa (part-time/full-time) è il seguente:

stipendio: 23.212,35 €;

indennità di comparto: 622,80 €;

I.V.C.: 893,51 €

rateo per la 13a mensilità e indennità una tantum e/o bonus previsti per Legge.

Sarà inoltre riconosciuto il seguente emolumento onnicomprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività e per la qualità della prestazione individuale, differenziato a seconda dell’incarico ricoperto:

Responsabile del Cerimoniale e Specialista delle Attività di Staff: 24.000 € annui lordi in 12 mensilità;

Specialista gestione attività segretariali: 18.000 € annui lordi in 12 mensilità;

Assistente gestione attività segretariali: 10.000 € annui lordi in 12 mensilità;

Segretario particolare della Sindaca: 21.700,00 € annui lordi in 12 mensilità.

I requisiti generali

Possono partecipare alla selezione per incarichi indetta dal Comune di Bergamo le persone in possesso dei requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici, ovvero:

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando;

italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando; età non inferiore alla maggiore età;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità psico-fisica alle mansioni relative al profilo lavorativo messo a selezione;

alle mansioni relative al profilo lavorativo messo a selezione; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

dall’elettorato politico attivo; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o licenziati per le medesime ragioni o per motivi disciplinari o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o licenziati per le medesime ragioni o per motivi disciplinari o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile; non essere stato licenziato per mancato superamento del “periodo di prova” da una Pubblica Amministrazione;

licenziato per mancato superamento del “periodo di prova” da una Pubblica Amministrazione; non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una Pubblica Amministrazione;

con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una Pubblica Amministrazione; assenza di condanne penali , anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati indicati sul bando;

, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati indicati sul bando; posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;

nei confronti degli obblighi militari; non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità e inconferibilità previste dall’art. 53 “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi” del D.lgs. n. 165/2001 o altra condizione di impedimento all’esercizio della funzione correlata al posto da ricoprire

Ai candidati è inoltre richiesto il possesso di una Laurea oppure Laurea specialistica o Magistrale oppure Diploma di Laurea (vecchio ordinamento).

Come inviare la domanda

Le candidature pervenute verranno analizzate da una Commissione tecnica che individuerà, sulla base dei curriculum vitae dei candidati, una rosa di concorrenti per ciascuna figura professionale da sottoporre all’attenzione della Sindaca Tra queste la Sindaca, anche a seguito di un eventuale colloquio individuale, a suo insindacabile giudizio designerà il proprio Staff. La domanda di partecipazione al concorso del Comune di Bergamo per incarichi di lavoro deve essere presentata entro le ore 12.00 del giorno 8 luglio 2024, esclusivamente in via telematica, attraverso il Portale inPA collegandosi al link presente in questa pagina. Per accedere alla piattaforma è necessario autenticarsi mediante SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS. E’ sempre utile quando si partecipa a una selezione pubblica avere un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) in quanto gli Enti possono comunicare con i candidati anche tramite la PEC. Chi ne fosse sprovvisto può leggere in questo articolo come ottenerne uno in soli 30 minuti, da casa.

