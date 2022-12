Comune di Aci Castello, il Natale all’insegna della sobrietà

Il primo cittadino della cittadina ionica, il Sindaco Carmelo Scandurra, illustra le iniziative per le festività 2022.

Il Natale è alle porte e anche al Comune di Aci Castello si respira lo spirito che accompagna le festività ma in modo diverso rispetto al passato. A spiegarlo è il primo cittadino, il Sindaco Carmelo Scandurra: «Seguire il corso degli eventi che caratterizzano la nostra vita quotidiana ci porta inevitabilmente a delle scelte determinanti nello stabilire l’ordine delle nostre priorità. Lo stesso principio possiamo applicarlo anche alla politica come alla pubblica amministrazione. Il 2022 è stato un anno difficile per tutti noi. La ripresa delle attività dopo due anni di emergenza pandemica ha proceduto pari passo con la guerra al confine d’Europa, conflitto che ha segnato fortemente la nostra economia, tanto nella gestione pubblica quanto in quella familiare. Stringere la cinghia è il comune denominatore che ci ha permesso di garantire l’essenziale. Il Natale castellese, per scelta dell’amministrazione, sarà all’insegna della sobrietà e gli addobbi natalizi saranno utili a sperimentare la chiusura del un tratto di strada antistante il Palazzo di Città attraverso, appunto, la realizzazione di un’area a verde e addobbata. Abbiamo già in atto un progetto per la chiusura definitiva al traffico di questo tratto. Abbiamo deciso di investire per garantire la tranquillità dei nostri concittadini attraverso l’acquisto di telecamere per ZTL che permetteranno di controllare quasi tutta la parte a valle della via Re Martino e la parte finale del lungomare dei Ciclopi, a completamento di quelli già in atto (lungomare Scardamiano e parte di via Provinciale). Continuiamo dunque il nostro lavoro con la determinazione di sempre sperando nella condivisione delle motivazioni che ci hanno portato a questa scelta».