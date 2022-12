Un 2022 di progetti e interventi, per il Comune di Siracusa è “l’anno della ripresa”

Un 2022 segnato da interventi importanti, ma anche progetti e obiettivi da raggiungere il prossimo anno: il bilancio annuale del Comune di Siracusa.

Si è tenuta questa mattina l’ultima conferenza stampa dell’anno 2022 del Comune di Siracusa: il sindaco Francesco Italia e la Giunta comunale hanno incontrato i giornalisti nella sala Ferruzza-Romano del Plemmirio.

Naturalmente, le autorità hanno proceduto a un bilancio dell’attività degli ultimi 12 mesi, analizzando i risultati ottenuti e gli obiettivi raggiunti ma stabilendo anche le priorità e gli obiettivi per la fase finale della sindacatura Italia.

Comune di Siracusa, bilancio del 2022: “L’anno della ripresa”

“Avevamo detto, alla fine dello scorso anno, che il 2022, finita l’emergenza pandemica, doveva essere l’anno della ripresa di tutte le attività dell’Amministrazione e così è stato. A cominciare da quelle che avevano subito un fermo o un drastico ridimensionamento e sulle quali ci siamo dedicati con il massimo impegno riuscendo a trasformare i progetti in azioni concrete”.

Così ha esordito il sindaco Francesco Italia presentando il bilancio del Comune di Siracusa nel 2022.

Maltempo, interventi straordinari per dare “nuova vita” alle strade

Il sindaco Italia ha ricordato l’impegno del Comune di Siracusa per risolvere problemi di vecchia data, come i disagi legati alle ondate di maltempo e alle alluvioni che – purtroppo – nel corso dell’anno hanno colpito più volte il capoluogo aretuseo.

“Già a metà dello scorso febbraio, presentammo alla stampa un piano di interventi di manutenzione straordinaria stradale, oggi interamente completato, che ha riguardato arterie di intenso traffico non sottoposte a manutenzione da qualche decennio con gravi disagi anche per l’accumularsi dell’acqua piovana. Penso in questo caso a viale Ermocrate o al viale dei Comini oppure a via Giarre che ospita un mercato giornaliero in cui abbiamo realizzato una azione di rigenerazione complessiva dell’area, solo per citarne alcune. E poi, memori dei disagi causati dalle alluvioni dello scorso anno, abbiamo avviato una intensa e inedita attività di disostruzione di canali di scolo in tutta la città, insieme a importanti quanto necessari lavori di mitigazione in zone notoriamente soggette ad allagamento come il parcheggio Talete e tra le vie Molo, Bengasi e Somalia”.

Importante anche lo spazio per gli interventi per la sicurezza stradale a Siracusa: “Abbiamo avviato il relamping integrale dei 15.000 punti luce in città in ottica di efficienza e sicurezza, e grazie al quale illumineremo zone di Siracusa ancora al buio. In più, abbiamo posto le basi per liberare larghe zone di città dalla perimetrazione SIN dove praticamente è stato per anni impossibile creare sviluppo e investimenti”, ha aggiunto successivamente il primo cittadino.

L’anno dell’edilizia scolastica

Nel bilancio dell’anno 2022, il Comune di Siracusa non si limita a ricordare solo gli interventi per le strade. Per il sindaco Italia, infatti, “il 2022 è stato certamente l’anno dell’edilizia scolastica“.

Ecco le sue parole sugli interventi a favore delle scuole: “Non solo per l’investimento di circa 10 milioni di euro (forse mai un investimento così corposo in un arco di tempo così ristretto) per la quasi totalità delle scuole della città, ma anche per gli importantissimi finanziamenti ottenuti per 4 nuovi asili e 4 nuove scuole materne. Un risultato che ha reso concreti gli impegni assunti in questi anni e grazie ai quali abbiamo interamente trasformato il volto dei 7 asili nido comunali, diventati un fiore all’occhiello della città”.

Spazio anche all’istruzione

Parlando sempre di scuola e istruzione, Italia dice: “Il ‘22 è stato l’anno in cui abbiamo posto le basi per portare in città altri 6 corsi di laurea, grazie a un accordo con Università di Messina, e in cui abbiamo reso trasparenti i progetti in corso e quelli futuri o futuribili di trasformazione/rigenerazione della città sul sito www.siracusadomani.info, nel quale è possibile verificare, non solo lo stato di avanzamento del progetto e del relativo finanziamento ma collocarlo in un’area geografica specifica”.

Comune di Siracusa, un 2022 ricco di progetti

“Tutta la città, da nord a sud dal centro alle periferie è coinvolta in progetti di varia entità: dagli oltre due milioni di euro destinati a Ortigia, ai poli dell’infanzia a Cassibile e contrada Carrozzieri; dal Vecchio Lavatoio, la Saia, di Belvedere interamente restituito alla fruizione dopo un attento restauro, al presidio di legalità in via Algeri in collaborazione con la prefettura e il comando provinciale dei carabinieri; dagli indispensabili lavori in corso nelle 4 palazzine di via Barresi, alla via Picherale dove casa Monteforte tornerà a risplendere grazie al finanziamento di un progetto esecutivo o a via Bainsizza in cui tra poche settimane inaugureremo una scuola di sartoria in un immobile confiscato alla mafia”, spiega Italia nel suo bilancio dell’attività del Comune di Siracusa nell’anno 2022.

Attività contro la criminalità e obiettivi 2023

“Un anno di risultati importanti in termini di contrasto alla evasione fiscale, ma anche di ritorno pieno alla fruizione turistica e a eventi di grande visibilità internazionale tra i quali spicca, indiscutibilmente, l’evento di alta moda di D&G che ha consacrato la nostra città come destinazione di grande qualità consegnando a immagini straordinarie diffuse in tutto il mondo il racconto di alcuni dei luoghi più suggestivi della nostra Siracusa”, aggiunge Italia facendo un bilancio del 2022.

“Per ognuno di questi piccoli o grandi risultati, sento il dovere di ringraziare il segretario generale e il ragioniere generale, la giunta, i dirigenti, i funzionari e ogni persona dell’ente, da chi riveste ruoli apicali fino alla base”.

E, parlando degli obiettivi per l’anno in arrivo, il primo cittadino di Siracusa commenta: “Il 2023 e gli anni successivi saranno fortemente caratterizzati e, spero, anche condizionati, dal processo di rigenerazione diffusa avviato in questi difficili anni, grazie alla mole di progetti in campo, alla realizzazione di molti di quelli finanziati e alle ulteriori opportunità offerte dalla nuova programmazione”.

“I lavori che mi piacerebbe vedere affidati entro la prima metà dell’anno? I poli dell’infanzia di Cassibile e di contrada Carrozziere per 6 milioni 660 mila euro, la corposa manutenzione delle case popolari di largo Luciano Russo e via Sturzo per circa dieci milioni di euro, l’archeoparco tra viale Scala Greca e Santa panagia per circa 7 milioni di euro. Sarebbe un segnale di speranza e ottimismo per le nuove generazioni e per chi è impegnato quotidianamente nella costruzione di comunità inclusive, sostenibili e solidali”, conclude Italia.