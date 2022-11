Danni maltempo, un emendamento per finanziare con 30 milioni i Comuni del siracusano

L'emendamento prevede lo stanziamento di 10 milioni per il 2022 e di altri 20 milioni per il 2023

Un emendamento al Dl Quater per porre rimedio ai danni causati dal maltempo in Sicilia Orientale e soprattutto a Pachino.

A proporlo in commissione Bilancio è il senatore siracusano del Pd, Antonio Nicita, insieme con la collega messinese Barbara Floridia e il parlamentare siracusano del Movimento 5 Stelle, Filippo Scerra. Con questa iniziativa si chiede al Governo di stanziare 30 milioni di euro per i danni generati dall’alluvione di qualche giorno fa nella Sicilia sud orientale (i comuni colpiti nelle province relative Siracusa, Ragusa, ma non solo).

Il senatore Nicita ha presentato gli aspetti dell’emendamento ieri mattina su SkyTg24 che prevede, di fatto, lo stanziamento di 10 milioni di euro per il 2022 e di 20 milioni per il 2023. Fondi che come obiettivo hanno quello di assicurare gli immediati interventi nell’area della Sicilia sud orientale colpita dagli eccezionali eventi meteorologici di carattere alluvionale e la messa in sicurezza del territorio.