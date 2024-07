Tutela della biodiversità, convenzione tra il Comune di Misiliscemi e l’Università di Palermo

Il sindaco del Comune del Trapanese: "Misiliscemi vuole essere una realtà attenta, sostenibile e integrata con il contesto che la circonda"-

Su proposta del sindaco, Salvatore Tallarita, il Comune di Misiliscemi (TP) ha stipulato una convenzione non onerosa con l‘Università di Palermo, e nello specifico con il Dipartimento di Scienze e Tecnologie biologiche, chimiche e farmaceutiche.

Coordinatore della convenzione è il professore Giuseppe Bazan, docente di botanica, ecologia del paesaggio e politiche per la biodiversità del territorio.

La convenzione tra Misiliscemi e l’Università di Palermo per la biodiversità

Obiettivo della convenzione è quello di “rafforzare e potenziare una reciproca collaborazione, sviluppando in maniera congiunta attività di ricerca scientifica e formazione per strategie di sviluppo del territorio comunale finalizzate alla protezione della biodiversità, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione dell’inquinamento e alla protezione e al ripristino di ecosistemi”. Numerose le iniziative programmate a partire già dal prossimo mese di ottobre.

“Misiliscemi vuole essere una realtà attenta, sostenibile e integrata con il contesto che la circonda – dice il primo cittadino – e per questo abbiamo sposato l’obiettivo prioritario dell’ecosostenibilità per contrastare, tra le altre cose, l’inquinamento, attivando una collaborazione con un partner prestigioso come l’Università di Palermo, sicuri che porteremo a casa un risultato significativo per il bene collettivo”.