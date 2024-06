Comune di Palermo-Amg Energia, intesa da 48 mln di euro

Otto milioni di euro ogni dodici mesi per sei anni: a tanto ammonta il nuovo contratto di servizio della società approvato dall’Amministrazione Lagalla. La palla passa adesso al Consiglio comunale

PALERMO – Vale 8 milioni di euro annui il nuovo contratto di servizio di Amg Energia che andrà al vaglio del consiglio comunale. Il documento, approvato nei giorni scorsi dalla Giunta del sindaco Roberto Lagalla, punta al rilancio della società con l’apertura al partenariato pubblico-privato.

Nuovo contratto di servizio con Amg Energia

Al centro del nuovo accordo, della durata di sei anni, ci sono le attività di conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, dei semafori e dei servizi energetici negli immobili di proprietà o di pertinenza del Comune. Il documento sostituisce la bozza approvata dall’Amministrazione a dicembre, contestualmente a una proroga dei servizi affidati alla società partecipata.

“L’approvazione in Giunta del nuovo contratto di servizio – hanno dichiarato il presidente del Consiglio di amministrazione Francesco Scoma, la vice presidente Lucia Alfieri e il consigliere Nino Iacono – è per Amg Energia e per i suoi dipendenti un risultato importantissimo. Il nuovo accordo è frutto della stretta collaborazione, del dialogo serrato di questi mesi e del confronto concreto e propositivo con l’Amministrazione comunale, dal sindaco all’assessore ai Lavori pubblici, dal direttore generale al segretario generale, al ragioniere generale, e ha alla base il lavoro corale svolto dall’intera partecipata e dall’ufficio Pubblica illuminazione dell’assessorato ai Lavori pubblici del Comune. La società ha uno strumento che le offre la possibilità di crescere e guardare al futuro con una diversa prospettiva”.

Possibilità di percorrere la strada del partenariato pubblico privato

Amg Energia, come è stato evidenziato, ha la possibilità di percorrere la strada del partenariato pubblico privato con clausole sociali a salvaguardia dei lavoratori e previo mandato che sarà conferito con separato atto di giunta e avviso pubblico per “l’affidamento in concessione del servizio di illuminazione pubblica, della rete semaforica, di assistenza alla viabilità, dei servizi di smart city, della gestione degli impianti elettrici e termici, compresa la fornitura del vettore di energia”.

Per l’assessore ai Lavori pubblici, Salvatore Orlando “con Amg Energia si è avviata una piena sinergia e questo ne è il risultato concreto. Assieme ai vertici dell’azienda e alle risorse che ci hanno supportato dal punto di vista amministrativo e tecnico abbiamo lavorato con impegno, determinazione ed ostinazione. Confermiamo il valore della nostra partecipata e creiamo i presupposti per un suo rilancio, puntando ad offrire un servizio migliore alla città”.

Garantire l’equilibrio economico e mantenere al redditività

Rispetto a un quadro economico che mantiene i livelli dell’ultimo corrispettivo erogato, ma con un accordo che prevede un incremento di interventi, la società ha individuato una serie di azioni da intraprendere in breve tempo da parte di tutte le direzioni aziendali. L’obiettivo è garantire l’equilibrio economico e mantenere al redditività. Fra le misure: l’ottimizzazione della collocazione del personale in organico e alla rimodulazione del piano dei fabbisogni; una più efficiente pianificazione delle necessità di beni e servizi e una più funzionale ripartizione dei costi generali.

Il nuovo documento che disciplina il rapporto tra il Comune e la partecipata chiude al momento le divergenze dei mesi scorsi nate tra l’Amministrazione e l’azienda sia rispetto all’incremento dei servizi e alla carenza di personale, sia all’esigenza di muoversi sul mercato. Adesso dovrà essere il Consiglio comunale a mettere l’ultima parola su questa vicenda.