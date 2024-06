Il Comune di Palermo mette ordine negli accessi alla Ztl

Una lista bianca permanente e una temporanea per evitare le storture denunciate nei mesi scorsi da consiglieri comunali e associazioni. L’Amministrazione: “Equità, tutela ambientale e chiarezza delle regole”

PALERMO – La Giunta retta dal sindaco Roberto Lagalla ha approvato all’unanimità la revisione del disciplinare tecnico della Zona a traffico limitato proposta dell’assessore alla Mobilità sostenibile, Maurizio Carta.

Chiarezza sulla Ztl di Palermo

L’intervento sulla Ztl si è reso necessario per fare chiarezza sugli aventi diritto all’accesso gratuito nella zona del centro storico, delimitata a tutela dell’ambiente e della salute pubblica, e per mettere un freno agli eccessi delle autorizzazioni (lista bianca). Criticità erano state segnalate nei mesi scorsi dai consiglieri comunali e dalle associazioni di categoria. Le modifiche per superare errori e abusi riguardano la creazione di due elenchi. Nella lista bianca permanente saranno inseriti i soggetti aventi diritto, mentre nella lista bianca temporanea andranno i soggetti autorizzati con precise modalità.

“Si tratta di un lavoro di manutenzione e verifica – hanno dichiarato il sindaco Lagalla e l’assessore Carta – condotto nel senso dell’equità, della tutela ambientale e della chiarezza delle regole. Nei prossimi mesi, come richiesto dal Consiglio comunale e dalle associazioni di categoria, si provvederà a una manutenzione più estesa della Ztl per renderla sempre più efficace e amichevole, non vessatoria o di incerta applicazione”.

“La Ztl – hanno aggiunto gli amministratori – è un provvedimento importante di salvaguardia ambientale del centro storico che non deve pregiudicare la valorizzazione delle attività commerciali e dei servizi presenti nel suo perimetro, e quindi deve essere di chiara e facile applicazione nel giusto equilibrio dei vari interessi”.

Le autorizzazioni permanenti e temporanee della Ztl

Il documento è il risultato delle riunioni convocate dall’Amministrazione comunale con Amat e Polizia municipale e della condivisione con la Prefettura e il Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica al fine di garantire l’accesso delle Forze dell’ordine anche in funzione della loro attività di presidio nel centro storico. Nelle autorizzazioni permanenti speciali rientrano i veicoli delle istituzioni che concorrono allo svolgimento di funzioni di primario interesse pubblico e i veicoli del personale delle Forze dell’ordine, dei Vigili del fuoco e dell’Esercito con sede di lavoro in area Ztl. Nella lista bianca, esentate dal pagamento del pass, rientrano tra le categorie i taxi, i veicoli del servizio di car sharing, i veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale, mezzi di servizio intestati agli Enti pubblici e relative società partecipate che hanno sede nel Comune di Palermo, veicoli di servizio di Asp e ospedali pubblici del capoluogo siciliano, veicoli di associazioni Onlus autorizzati all’assistenza e trasporto di persone con gravi infermità.

Nella lista bianca di autorizzazioni temporanee sono invece inseriti, tra le varie categorie: veicoli degli Enti pubblici che hanno sede fuori Palermo e che per motivi di servizio, necessitino di recarsi all’interno della Ztl. La registrazione sarà valida per un giorno.

In ambito turistico potranno beneficiare di autorizzazione temporanea i veicoli di clienti delle strutture ricettive ubicati in Ztl. Durante il periodo del soggiorno, il cliente della struttura alberghiera potrà accedere alla Ztl con autorizzazione temporanea a titolo oneroso.