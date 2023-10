Comune siciliano più giovane è nel Catanese, ecco qual è

Il Paese più "giovane" della Sicilia è Camporotondo Etneo. Si tratta del Comune con l’età media più bassa dell'isola.

Il Paese più “giovane” della Sicilia è Camporotondo Etneo. Si tratta del Comune con l’età media più bassa dell’isola. Nello specifico la località catanese ha una media di 37 anni. Il paesino nasce alle falde dell’Etna a un’altezza di 450 m.

La storia della cittadina

Si hanno le prime notizie di Camporotondo Etneo nel XVI secolo. Il nome era Camporeale, uno dei 12 casali attorno alla città di Catania denominati “Vigne dei catanesi” in quanto i residenti si dedicavano alla coltivazione di vigneti, frutteti e oliveti. Il nome del posto, a seguito dell’eruzione del 1669, si tramutò in “Rotondo” a causa della singolare conformazione che la lava diede al territorio. Infine nel 1863 il marchese Francesco Natoli aggiunse l’epiteto “Etneo” in considerazione della vicinanza al vulcano catanese.