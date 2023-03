Comuni, a Palermo spesa servizi pulizia più bassa: 1.897 euro in 2021

La classifca prende in esame i costi sostenuti da Regioni e capoluoghi di Provincia

E’ Palermo il capoluogo di provincia più ‘parsimonioso’ in fatto di spesa per servizi di pulizia e lavanderia: 1.897,98 euro nel 2021, tanto da meritare la AAA (se non si considerano i Comuni per i quali l’importo non è pervenuto e quindi non comparabile, ossia Crotone, Imperia, L’Aquila, Napoli).

I costi sostenuti nel 2021 da Regioni e capoluoghi di Provincia

Si evince dalla speciale classifica elaborata per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’, che prende in esame i costi sostenuti nel 2021 da Regioni e capoluoghi di Provincia.

Enna al settimo posto

A mantenere la spesa bassa per questa voce, al di sotto dei 100.000 euro, dopo Palermo, troviamo, nell’ordine: Brindisi (9.634,06), Isernia (15.945,87), Lecce (25.274,00), Ascoli Piceno (88.480,31), Teramo (98.378,23), Enna (98.441,90).