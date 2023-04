Con tappetini in gomma disegnano svastica nella piazzetta di un parco

Un lavoro eseguito in breve tempo da quattro ragazzini

Hanno disegnato una grande svastica in una piazzetta con i tappetini in gomma che sono a protezione dei bambini sotto i giochi del parco a Colli, frazione di Monte San Giovanni Campano, nel Frusinate. Un lavoro eseguito in breve tempo da quattro ragazzini di 12 e 13 anni.

L’episodio sarebbe avvenuto dopo la mezzanotte dato che i fedeli a quell’ora usciti dalla messa non hanno visto nulla. E’ stato poi in mattinata il sindaco del paese, Emiliano Cinelli ad avvertire i carabinieri che procedono per ‘danneggiamento della cosa pubblica’.