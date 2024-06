Concass, concorso per assistenti sociali: requisiti e domanda

I candidati hanno tempo fino al giorno 31 luglio 2024 per inviare le domande di partecipazione: tutte le info

Il Consorzio Casalasco Servizi Sociali (CONCASS) ha indetto un concorso per assistenti sociali 2024. La selezione pubblica prevede la formazione di un elenco di idonei all’assunzione a tempo indeterminato e/o determinato, pieno e/o parziale, di Specialisti Assistenti sociali. I candidati hanno tempo fino al giorno 31 luglio 2024 per inviare le domande di partecipazione.

I requisiti

Possono partecipare al concorso CONCASS per assistenti sociali 2024 le persone in possesso dei requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici, ovvero:

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando;

godimento dei diritti civili e politici;

età non inferiore agli anni 18;

idoneità fisica allo specifico impiego;

non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate ed i procedimenti penali pendenti;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, né essere stati licenziati per motivi disciplinari, né destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o con mezzi fraudolenti.

Requisiti specifici

Ai candidati è richiesto anche il possesso di:

Laurea di primo livello in Servizio Sociale (L-39) oppure Laurea Triennale conseguita ai sensi del DM 509/99 in Scienze del servizio sociale (classe 06) o Diploma di Assistente Sociale convalidato ai sensi del D.P.R. n. 14/1987 o titoli equiparati;

Laurea Vecchio Ordinamento in Servizio Sociale oppure Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali (LM-87) o Laurea Specialistica in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (57/S).

È inoltre richiesta l’iscrizione all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali Sezione A o B.

La selezione

La selezione dei candidati al concorso per assistente sociale avverrà mediante due prove d’esame, una scritta ed una orale sulle seguenti materie:

Competenze dei Comuni in materia socioassistenziale;

Competenze del Consorzio per i servizi alla persona;

Programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sociali;

Legislazione nazionale e regionale (Lombardia) sui servizi socio assistenziali e socio sanitari;

Analisi di casi e valutazioni sociali ed eventuale presa in carico della situazione;

Definizione di un progetto di intervento per gestione di casi complessi in collaborazione con le strutture socio sanitarie del territorio;

Tecniche del servizio sociale rivolto all’assistenza agli anziani, ai minori, ai disabili, e in generale alle situazioni di disagio ed emarginazione;

Conoscenza delle misure regionali in materia di welfare abitativo;

Utilizzo evoluto degli strumenti e applicazioni informatiche (pacchetto office, internet, posta elettronica).

La domanda

La domanda di partecipazione al concorso per assistenti sociali esclusivamente per via telematica, collegandosi al Portale inPA tramite il link presente in questa pagina, entro il 31 luglio 2024.

Per accedere alla piattaforma è necessario autenticarsi mediante SPID, CIE o CNS.

Per partecipare alla selezione pubblica occorre avere un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) in quanto gli Enti possono comunicare con i candidati anche tramite la PEC.

