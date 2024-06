Concorso per ricercatori all’Università di Milano, 32 posti a disposizione: ecco come candidarsi

È possibile presentare la propria candidatura entro e non oltre il 19 luglio 2024

L’Università degli Studi di Milano ha bandito lo scorso 12 giugno un concorso pubblico per la selezione di 32 posti da ricercatore a tempo indeterminato. Le figure selezionate avranno il compito di svolgere attività di ricerca e di didattica. Le domande vanno presentate entro e non oltre il 19 luglio 2024.

Concorso Università di Milano, come presentare domanda

Per presentare domanda al concorso per i 32 posti da ricercatore a tempo indeterminato è necessario consultare questo portale che si trova sulla pagina ufficiale dell’università. Qui è presente una suddivisione dettagliata legata all’area di ricerca e alla tipologia di lavoro per cui si intende candidarsi. Sono inoltre specificate tutte le procedure da mettere in atto per effettuare la candidatura in modo corretto.

